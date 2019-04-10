Сушинский: звал Попова в «Авангард», он сказал, что хочет выиграть Кубок

Президент «Авангарда» Максим Сушинский признал, что перед сезоном пытался подписать контракт с Александром Поповым, однако нападающий отклонил его предложение.

«Сан Санычу Попову, может, и нужнее Кубок Гагарина. Но тогда надо ему было приходить в „Авангард“. Я его звал перед сезоном, он сказал, что хочет выиграть Кубок Гагарина. У него есть шансы», — цитирует Сушинского «Р-Спорт».

Попов является легендой омского хоккея. 38-летнему форварду принадлежит клубный рекорд по количеству сезонов (18). Он выступал за «ястребов» c 1998 по 2016 года. В течение последних трёх сезонов Александр играет за ЦСКА. В этом плей-офф опытный нападающий забросил 1 шайбу и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах.