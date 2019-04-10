Барков: приход Кенневилля — из той же категории, что и приход Ягра

Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал решение руководства клуба назначить на должность главного тренера Джоэля Кенневилля.

«Это тренер, выигрывавший Кубок Стэнли и один из лучших в истории НХЛ. Шанс поработать с ним — это просто невероятно, хотя в то же время очень, очень жаль, что нам не удалось попасть в плей-офф. Дело не только в тренере, но и в игроках. Хоккеисты должны быть готовы играть в следующем году, чтобы оправдать ожидания. Но я уверен, что у нас всё получится.

Не знаю, уместно ли сравнивать, но его приход — из той же категории, что и приход Ягра или Луонго. На его счету много побед и Кубков Стэнли, так что он определённо знает, что надо делать», — цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.