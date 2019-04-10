Назван состав олимпийской сборной России на игры с Францией

12 и 13 апреля олимпийская сборная России в рамках Еврочелленджа сыграет с национальной сборной Франции, информирует официальный сайт ФХР.

По сравнению с выставочными матчами в Минске со сборной Беларуси состав команды не претерпел изменений.

Вратари: Артём Загидуллин («Металлург» Мг), Илья Коновалов («Локомотив»), Иван Бочаров («Динамо» М).

Защитники: Александр Елесин, Максим Осипов, Никита Черепанов, Рушан Рафиков (все — «Локомотив»), Николай Демидов («Сибирь»), Егор Рыков («ХК Сочи»), Альберт Яруллин («Ак Барс»), Евгений Кулик («Спартак»), Иван Мищенко («Адмирал»).

Нападающие: Данил Юртайкин, Павел Красковский, Егор Коршков, Денис Алексеев (все — «Локомотив»), Антон Злобин, Александр Хохлачёв (оба — «Спартак»), Артём Михеев («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Игорь Руденков («Амур»), Артём Швец-Роговой, Алексей Макеев (оба — «Витязь»), Никита Михайлов («Сибирь»), Богдан Якимов («Северсталь»).

Тренерский штаб отправится во Францию в следующем составе: главный тренер Олег Браташ, тренеры Игорь Ефимов и Константин Горовиков, тренер вратарей Александр Колобков.