Кто фаворит в борьбе за Кубок Стэнли?

В ночь на 11 апреля мск за океаном стартует очередной розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Календарь Кубка Стэнли — 2019

Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.



Западная конференция:



«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,

«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,

«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».



Восточная конференция:



«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,

«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,

«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».

«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто фаворит в борьбе за Кубок Стэнли—2019?».

48% болельщиков считают «Тампа-Бэй» фаворитом Кубка Стэнли

Можно ли остановить «Тампу»? Главные интриги плей-офф НХЛ До старта розыгрыша Кубка Стэнли осталось меньше 24 часов.

Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.