В ночь на 11 апреля мск за океаном стартует очередной розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Все пары первого раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Западная конференция:
«Калгари Флэймз» — «Колорадо Эвеланш»,
«Сан-Хосе Шаркс» — «Вегас Голден Найтс»,
«Нэшвилл Предаторз» — «Даллас Старз»,
«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс».
Восточная конференция:
«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс»,
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз»,
«Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс»,
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».
«Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе «Кто фаворит в борьбе за Кубок Стэнли—2019?».
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До старта розыгрыша Кубка Стэнли осталось меньше 24 часов.
Принять участие в опросе также можно на PlayBuzz.