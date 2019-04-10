А. Медведев: давайте пока считать Кубки Гагарина – у СКА два, у ЦСКА ни одного

Член совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о поражении питерской команды в серии финала Западной конференции КХЛ с ЦСКА (3-4).

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«Не хочу критиковать финалиста ЦСКА, у них очень хорошая команда, сильный состав, но очень часто они отбрасывались и ждали ошибки СКА, мало что создавая. Особенно это относится к первым двум матчам, это видно и по статистике бросков. Кто видел эти матчи, вряд ли может оспорить эту точку зрения.



Бронза – тоже медаль, но мы рассчитывали на большее. СКА проиграл ЦСКА три серии подряд? Статистику серий давайте оставим статистикам, и пока будем считать по Кубкам Гагарина. У СКА два кубка, у ЦСКА пока ни одного и я не уверен, что они смогут обыграть «Авангард», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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ЦСКА – в финале Кубка Гагарина! Исход борьбы на Западе решили три минуты ЦСКА впервые в истории взял седьмой матч. Теперь Москве предстоит борьба с проклятьем Кубка Континента.