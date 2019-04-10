Защитник Егор Яковлев не останется в НХЛ и подпишет контракт с «Металлургом»

Как стало известно «Чемпионату», российский защитник «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Яковлев вернётся в Россию, где подпишет контракт с магнитогорским «Металлургом». Его действующее соглашение с «Дэвилз» истекает по окончании сезона-2018/19.

В 25 матчах регулярного чемпионата НХЛ россиянин набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-6». Часть игр в составе «Нью-Джерси» он провёл на позиции нападающего.

Яковлев родился и начинал заниматься хоккеем в Магнитогорске, после чего оказался в системе казанского «Ак Барса». До отъезда в НХЛ защитник выступал в КХЛ за «Ак Барс» (один матч), «Локомотив» и СКА.

27-летний Яковлев завоевал золотую медаль в составе сборной России на Олимпиаде-2018, которая состоялась в Пхёнчхане.

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