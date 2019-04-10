Третьяк: шведы не очень хотят в КХЛ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк отметил, что шведские клубы не заинтересованы в выступлении в Континентальной хоккейной лиге.



Ранее президент России Владимир Путин на заседании Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» в Санкт-Петербурге предложил Швеции поучаствовать в играх Континентальной хоккейной лиги.



«Мы открыты для всех. Но я знаю, что шведы сами не очень хотят к нам в КХЛ. По их словам, у них хороший чемпионат. Мы много предложений делали им, но они считают, что у них своя лига хорошая», — приводит слова Третьяка «Р-Спорт».



Кроме того стало известно, что главный тренер сборной России Илья Воробьёв будет руководить командой в матчах Еврочелленджа со Швейцарией в Сочи (18 и 20 апреля). Накануне СКА, который возглавляет Воробьёв, проиграл финальную серию Западной конференции КХЛ ЦСКА со счётом 3-4.

Владимир Путин пригласил Швецию участвовать в КХЛ