Михеев: серия «Авангарда» с «Салаватом» получилась самой интересной в плей-офф

Нападающий «Авангарда» Илья Михеев поделился ожиданиями от финала Кубка Гагарина с ЦСКА. В финале Восточной конференции КХЛ омская команда обыграла «Салават Юлаев» со счётом 4-2.



«Я помню, как «Авангард» становился чемпионом России в 2004 году. Всей семьёй смотрели матчи, сидя на диване, очень переживали. В аэропорт команду встречать не ездил, поскольку был очень маленьким.



Омск давно ждал этого финала. Болельщики команды заслужили это. Что касается ЦСКА, то все прекрасно знают его сильные стороны. Это скоростная и мобильная команда. Против таких команд всегда непросто играть, но сейчас начинается всё самое интересное. По поводу противостояния с Уфой скажу, что это была самая интересная серия плей-офф. Думаю, все получили удовольствие. У «Салавата» очень хорошая команда и отличные болельщики.



Традиции перед финалом? Это моя первая финальная серия, поэтому нужно что-то поискать. Или не стоит ничего искать, а нужно просто играть. Почему сделал выбор в пользу усов, а не бороды? А у меня не растёт борода», — сказал Михеев журналистам.

«Салават» и «Авангард» сыграли 110 минут. Что говорили после матча Цулыгин, Хартли и игроки обеих команд подвели итоги самой зрелищной серии в нынешнем плей-офф.