Полуголый менеджер шведского клуба ярко отпраздновал выход в элитный дивизион

Менеджер шведского хоккейного клуба «Оскарсхамн» Бенни Боквист оригинально отпраздновал победу команды в серии с «Тимро».



«Оскарсхамн» выиграл серию со счётом 4-3 и получил право выступать в элитном дивизионе чемпионата Швеции. В решающем, седьмом матче клуб Боквиста обыграл соперника со счётом 3:0. В ходе серии «Оскарсхамн» трижды оказывался в роли отыгрывающейся стороны, но всё-таки сумел склонить чашу весов на свою сторону, одержав победу в седьмой игре, состоявшейся на площадке соперника.



24-летний специалист предстал полуголым на льду и в раздевалке, отпраздновав успех клуба в достаточно экспрессивной манере.

Посмотреть видео празднования Боквиста после получения путёвки в элитный дивизион можно в «Твиттере».