Емелин: у ЦСКА более ровные тройки нападения, чем у «Салавата Юлаева»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.



«Увидели битву очень сильных команд с участием ЦСКА и СКА. Московские «армейцы» — молодой и быстрый коллектив с очень надёжной обороной. Но в финале не важно, с кем играть.



У ЦСКА много классных исполнителей, более ровные тройки нападения, чем у «Салавата Юлаева». Поэтому дождёмся тренерского разбора.



Лучшая серия плей-офф? Она у нас ещё впереди. Что касается давления в финале, то думаю, что оно будет примерно одинаковым. Мы тоже идём к Кубку Гагарина», — цитирует защитника пресс-служба КХЛ.

На пути к финалу омская команда обыграла «Ак Барс» (4-0), «Барыс» (4-1) и «Салават Юлаев» (4-2). ЦСКА выиграл серии у «Витязя» (4-0), московского «Динамо» (4-1) и СКА (4-3).

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