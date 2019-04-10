Плей-офф ВХЛ: «Рубин» выиграл серию у «Тороса» и сыграет в финале с «Сарыаркой»

«Рубин» встречался с «Торосом» в шестом матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Тюмени и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



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Тюменская команда открыла счёт на 9-й минуте встречи — Максим Верёвкин реализовал численное преимущество. Второй игровой отрезок не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале третьей двадцатиминутки Александр Комаристый укрепил преимущество хозяев, отличившись в формате «5 на 4». «Торос» отыграл один гол стараниями Эдуарда Гиматова, но на большее гостей не хватило.



«Рубин» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал ВХЛ, где его соперником будет «Сарыарка», разгромившая в полуфинале «СКА-Неву» со счётом 4-0.