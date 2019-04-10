Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Плей-офф ВХЛ: «Рубин» выиграл серию у «Тороса» и сыграет в финале с «Сарыаркой»

Плей-офф ВХЛ: «Рубин» выиграл серию у «Тороса» и сыграет в финале с «Сарыаркой»
Хоккей / ВХЛ

«Рубин» встречался с «Торосом» в шестом матче полуфинальной серии Высшей хоккейной лиги. Игра состоялась в Тюмени и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Сетка плей-офф Высшей хоккейной лиги

Тюменская команда открыла счёт на 9-й минуте встречи — Максим Верёвкин реализовал численное преимущество. Второй игровой отрезок не порадовал болельщиков заброшенными шайбами, а в начале третьей двадцатиминутки Александр Комаристый укрепил преимущество хозяев, отличившись в формате «5 на 4». «Торос» отыграл один гол стараниями Эдуарда Гиматова, но на большее гостей не хватило.

«Рубин» выиграл серию со счётом 4-2 и вышел в финал ВХЛ, где его соперником будет «Сарыарка», разгромившая в полуфинале «СКА-Неву» со счётом 4-0.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
10 апреля 2019, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
2 : 1
1:0, 0:0, 1:1
Торос
Нефтекамск
1:0 – Верёвкин (Тунхузин) – 08:57 (5x4), 2:0 – Комаристый (Карлин) – 42:21 (5x4), 2:1 – Гиматов – 52:10 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент