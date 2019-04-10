Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа-Бэй» — победитель Кубка Стэнли по версии NHL 19, Кучеров — MVP

«Тампа-Бэй» — победитель Кубка Стэнли по версии NHL 19, Кучеров — MVP
Хоккей / НХЛ

Национальная хоккейная лига с помощью видеоигры NHL 19 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт компании EA Sports. Согласно симуляции, победителем станет «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В финальной серии подопечные Джона Купера обыграли «Сент-Луис Блюз» со счётом 4-3. В финале конференции «молнии» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-2, а «музыканты» нанесли поражение «Вегас Голден Найтс» — 4-2.

Самым ценным игроком в NHL 19 стал форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.

В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного.

«Не хочется возвращаться в Россию». Каким был первый год Кучерова в Америке
Тогда Никита хотел пробиться в фарм-клуб «Тампы», а на фото в «Твиттере» у него был изображён канадский флаг.
Можно ли остановить «Тампу»? Главные интриги плей-офф НХЛ
До старта розыгрыша Кубка Стэнли осталось меньше 24 часов.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент