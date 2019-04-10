«Тампа-Бэй» — победитель Кубка Стэнли по версии NHL 19, Кучеров — MVP

Национальная хоккейная лига с помощью видеоигры NHL 19 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт компании EA Sports. Согласно симуляции, победителем станет «Тампа-Бэй Лайтнинг».



В финальной серии подопечные Джона Купера обыграли «Сент-Луис Блюз» со счётом 4-3. В финале конференции «молнии» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-2, а «музыканты» нанесли поражение «Вегас Голден Найтс» — 4-2.



Самым ценным игроком в NHL 19 стал форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.



В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного.

«Не хочется возвращаться в Россию». Каким был первый год Кучерова в Америке Тогда Никита хотел пробиться в фарм-клуб «Тампы», а на фото в «Твиттере» у него был изображён канадский флаг.