Национальная хоккейная лига с помощью видеоигры NHL 19 просимулировала нынешнюю сетку Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт компании EA Sports. Согласно симуляции, победителем станет «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В финальной серии подопечные Джона Купера обыграли «Сент-Луис Блюз» со счётом 4-3. В финале конференции «молнии» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-2, а «музыканты» нанесли поражение «Вегас Голден Найтс» — 4-2.
Самым ценным игроком в NHL 19 стал форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров. Он забросил 13 шайб и отдал 18 результативных передач.
В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд для представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного.
«Тампа-Бэй» — победитель Кубка Стэнли по версии NHL 19, Кучеров — MVP