Знарок возглавит «Спартак», контракт будет подписан по схеме «1+1»

Бывший главный тренер сборной России Олег Знарок в ближайшее время станет главным тренером московского «Спартака». Об этом «Чемпионату» сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов.

«Переговоры ещё не закончены, осталось урегулировать нюансы, но с большой вероятностью Олег Знарок возглавит нашу команду. Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В настоящий момент Знарок занимает должность консультанта штаба сборной России. Ранее он руководил московским «Динамо» и СКА, трижды становясь обладателем Кубка Гагарина. Помимо этого, под его руководством сборная России стала олимпийским чемпионом в 2018 году, а также завоевала золото чемпионата мира — 2014.

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