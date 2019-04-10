Манукян: Хартли приятно удивил отношением к делу

Нападающий «Авангарда» Артём Манукян поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА.



«Сейчас трудно сказать о том, как взламывать оборону ЦСКА. У нас будет собрание команды, где тренеры скажут, как лучше действовать. Мы знаем, что ЦСКА — классная, агрессивная команда. Мне всё равно было, кто победит в седьмой игре серии ЦСКА — СКА. Просто смотрел хоккей. Понравилось то, что увидел: хороший матч получился.



После матча в Уфе даже не верилось в происходящее, а сейчас приходится привыкать к статусу финалистов. Роль третьих-четвёртых звеньев в плей-офф настолько же велика, насколько во всём плей-офф. Мы должны действовать агрессивно и активно, играть в свою игру.



Хартли каждый день чем-то удивляет. Вроде привыкаешь к нему, а потом происходит что-то выходящее из ряда вон. Он приятно удивил отношением к делу, к хоккеистам. Сразу видно, Боб — большой профессионал», — приводит слова Манукяна официальный сайт КХЛ.

Карандин: Хартли постоянно воздействует на судей, они не всегда готовы к этому