Макдэвид: с огромным уважением отношусь к тому, что делает Кучеров

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Я тоже играю в нападении и с огромным уважением отношусь к тому, что делает Кучеров. Он показывает очень хороший хоккей», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне 25-летний Кучеров провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 128 (41+87) очков, установив рекорд среди представителей России по результативным баллам за один сезон. Никита превзошёл достижение Александра Могильного.

«Тампа», выигравшая регулярный чемпионат, в первом раунде Кубке Стэнли встретится с «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого выступает нападающий Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский.

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