Раст — о Малкине: оказавшись в такой ситуации, каждый захочет прибавить

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Брайан Раст поделился мнением об игре форварда команды Евгения Малкина.

Малкин занял четвёртое место в команде по набранным очкам (72), зато набрал больше всех штрафных минут (89) и завершил регулярный чемпионат с худшим показателем полезности — «–25». В последних девяти играх регулярного чемпионата Малкин отдал шесть голевых передач и не забросил ни одной шайбы.

«Он заметен на льду, действует обдуманно. У него есть преимущество. Мне кажется, что каждый, оказавшись в такой ситуации, захочет прибавить», — приводит слова Раста официальный сайт НХЛ.



В первом раунде плей-офф «Питтсбург» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс». Первый матч серии состоится в Нью-Йорке в ночь на 11 апреля мск.