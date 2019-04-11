Форвард «Тампы» Киллорн стал автором первого гола Кубка Стэнли – 2019

В первом матче Кубка Стэнли – 2019 победитель регулярного чемпионата «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Коламбус Блю Джекетс». Подходит к концу первый период, «молнии» впереди со счётом 2:0.

На четвёртой минуте удаление получил защитник «Тампы» Дэн Джирарди, а затем в меньшинстве отличился Алекс Киллорн, реализовавший выход один на один с Сергеем Бобровским. Перед этим Киллорн обокрал на синей линии Сета Джонса.

Посмотреть видео гола Киллорна можно на официальном сайте лиги.

На 12-й минуте отличился Энтони Чирелли, ассистентами выступили Эрик Чернак и Джей Ти Миллер.

По итогам регулярного чемпионата «Тампа» стала второй командой в истории НХЛ, которой удалось одержать за сезон 62 победы. «Молнии» повторили достижение «Детройт Ред Уингз» сезона-1995/96.