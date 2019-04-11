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«Коламбус» повёл в серии с «Тампой», отыгравшись с 0:3, у Панарина передача

«Коламбус» повёл в серии с «Тампой», отыгравшись с 0:3, у Панарина передача
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде вызял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3.

По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

На счету Артемия Панарина результативная передача и показатель полезности «-1» за 17.15 на льду. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

Андрей Василевский отразил 22 броска из 26. У Михаила Сергачёва результативная передача, «+1»,2 броска в створ за 16.57. У Никиты Кучерова «-1», 2 броска, силовой приём и блок-шот за 22.07 (3.53 – в большинстве).

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
11 апреля 2019, четверг. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
3 : 4
3:0, 0:1, 0:3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 – Киллорн – 04:12 (4x5), 2:0 – Чирелли (Чернак, Миллер) – 11:01 (5x5), 3:0 – Гурд (Сергачёв, Рутта) – 17:50 (5x5), 3:1 – Фолиньо (Андерсон) – 29:15 (5x5), 3:2 – Савар – 47:56, 3:3 – Андерсон (Дженнер) – 51:54 (4x5), 3:4 – Джонс (Панарин, Веренски) – 54:05 (5x4)
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