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Бобровский не дал забить Стэмкосу, сделав отличный сейв

Бобровский не дал забить Стэмкосу, сделав отличный сейв
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3. Голкипер «жакетов» Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29. Также в одном их эпизодов он не дал отличиться капитану «молний» Стивену Стэмкосу – вратарь успел поднять ловушку и поймать шайбу.

Посмотреть видео момента можно на официальном сайте лиги.

По итогам регулярного чемпионата Бобровский стал лидером по количеству шат-аутов (9). По количеству побед Сергей уступил только Андрею Василевскому из «Тампы» — 37 против 39. В среднем за встречу он пропуска 2,58 шайбы, отражая 91,3% бросков. Бобровский провёл 62 матча (61 – в стартовом составе).

По окончании сезона Бобровский станет неограниченно свободным агентом.

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