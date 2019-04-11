Бобровский: есть первая победа, но впереди ещё долгий путь

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал победу в стартовом матче первого раунда плей-офф над «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).



«Мы остались сплочённой командой после неудачного первого периода. В первые 20 минут приходилось непросто, но мы перевернули ход матча. Ник Фолиньо забил важнейший гол, а парни сделали отличную работу перед моими воротами в концовке.

Что я думал после трёх пропущенных шайб? Я продолжал фокусироваться на своей игре. В таких случаях не нужно думать о том, что случилось, а необходимо продолжать как можно лучше делать свою работу. Благодарен парням за массу важнейших блокированных бросков. Да, мы одержали первую победу, но впереди ещё долгий путь», — приводит слова Бобровского официальный сайт клуба.