«Сан-Хосе» переиграл «Вегас» и повёл в серии плей-офф

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» дома переиграл «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

Первую шайбу в матче забросил капитан хозяев Джо Павелски, удачно подправив шайбу после броска Брента Бёрнса. В начале второго периода Бёрнс отличился самостоятельно, в этот момент команды играли в формате «три на три». Спустя 45 секунд упрочил перевес «акул» ещё один защитник Марк-Эдуар Власик. До перерыва команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Марка Стоуна ответил Эвандер Кейн. В третьем периоде Стоун оформил дубль, а окончательный счёт установил Томаш Гертл.

Российский форвард «рыцарей» Валентин Зыков участия в игре не принимал. Повторный матч в Сан-Хосе состоится 13 апреля, начало встречи — в 05:30 мск.