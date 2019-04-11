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«Сан-Хосе» переиграл «Вегас» и повёл в серии плей-офф

«Сан-Хосе» переиграл «Вегас» и повёл в серии плей-офф
Хоккей / НХЛ

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» дома переиграл «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

Первую шайбу в матче забросил капитан хозяев Джо Павелски, удачно подправив шайбу после броска Брента Бёрнса. В начале второго периода Бёрнс отличился самостоятельно, в этот момент команды играли в формате «три на три». Спустя 45 секунд упрочил перевес «акул» ещё один защитник Марк-Эдуар Власик. До перерыва команды обменялись заброшенными шайбами — на гол Марка Стоуна ответил Эвандер Кейн. В третьем периоде Стоун оформил дубль, а окончательный счёт установил Томаш Гертл.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
11 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
5 : 2
1:0, 3:1, 1:1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Павелски (Бёрнс) – 14:42 (5x4), 2:0 – Бёрнс (Карлссон, Гертл) – 26:59 (3x3), 3:0 – Власик (Торнтон, Кейн) – 27:44 (4x4), 3:1 – Стоун (Штястны, Пасиоретти) – 28:32 (5x5), 4:1 – Кейн (Карлссон, Нюквист) – 39:42 (5x5), 4:2 – Стоун (Теодор, Пасиоретти) – 55:26 (5x4), 5:2 – Гертл (Кутюр, Власик) – 58:11 (en)

Российский форвард «рыцарей» Валентин Зыков участия в игре не принимал. Повторный матч в Сан-Хосе состоится 13 апреля, начало встречи — в 05:30 мск.

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