Исторический камбэк «Коламбуса» — в обзоре первого матча серии с «Тампой»

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде взял верх над «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3.

По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

На счету Артемия Панарина результативная передача и показатель полезности «-1» за 17.15 на льду. Сергей Бобровский отразил 26 бросков из 29.

Андрей Василевский отразил 22 броска из 26. У Михаила Сергачёва результативная передача, «+1»,2 броска в створ за 16.57. У Никиты Кучерова «-1», 2 броска, силовой приём и блок-шот за 22.07 (3.53 – в большинстве).

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