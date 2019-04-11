Стэмкос: «Тампа» получила тяжёлый урок, мы должны взбеситься

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал поражение в стартовом матче серии первого раунда плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4).

«Мы получили тяжёлый урок сегодня. Нужно сделать правильные выводы. Мы должны взбеситься. В регулярном чемпионате соперник может бросить играть, но это плей-офф. А в плей-офф никто не собирается сдаваться», — цитирует Стэмкоса Tampa-Bay Times.

По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.