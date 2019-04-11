Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшего дня. Российские хоккеисты отмечены не были.

Главной звездой признан защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс, забивший решающий гол в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:3).

Второй звездой стал форвард «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли, забросивший победную шайбу в матче с «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ). Это был первый гол канадца в овертайме за карьеру в плей-офф, он отличился в 820-й игре за «Айлендерс», учитывая регулярные чемпионаты и Кубок Стэнли.

Замкнул тройку лучших защитник «Даллас Старз» Миро Хейсканен, оформивший дубль в игре с «Нэшвилл Предаторз» (3:2). Для финского защитника этот матч был дебютом в Кубке Стэнли.