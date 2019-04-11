«Тампа» проиграла матч с 3:0 впервые с декабря 2015 года

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Коламбус Блю Джекетс» на выезде победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 4:3. «Блю Джекетс» стали шестым в истории плей-офф клубом, выигравшим матч у победителя регулярного чемпионата после того, как отыграл не менее трёх шайб.

В свою очередь команда Джона Купера потерпела первое поражение за 3,5 года, ведя 3:0 по ходу игры. В последний раз «молнии» проиграли подобный матч 19 декабря 2015 года. Тогда «Тампа» уверенно обыгрывала «Вашингтон Кэпиталз» к 30-й минуте матча, однако в итоге проиграла 3:5.

По итогам первого периода встречи с «Коламбусом» победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

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