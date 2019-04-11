Кросби: «Питтсбург» сделал много хорошего, но не смог развить успех

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ).

«Матчи будут напряжёнными. Так будет всю серию. Мы сделали немало хорошего, но, когда пришло время найти силы развить успех и повести в счёте, не смогли этого сделать», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Джордан Эберле. Вскоре Фил Кессел восстановил равновесие. Ещё до перерыва Брок Нельсон вновь вывел «островитян» вперёд. На 34-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Евгений Малкин. В третьем периоде команды обменялись голами, забили Ник Ледди и Джастин Шульц. Победу «Айлендерс» на пятой минуте овертайма принёс Джош Бейли.