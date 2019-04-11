Джо Павелски потерял несколько зубов, забив ртом в ворота «Вегаса»

В первом матче серии первого раунда плей-офф «Сан-Хосе Шаркс» дома переиграл «Вегас Голден Найтс» — 5:2.

Счёт в матче был открыт необычным образом. После броска защитника «акул» Брента Бёрнса от синей линии шайба угодила капитану «Шаркс» Джо Павелски точно в рот и срикошетила в ворота.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» Sharks on NBCS.

Окровавленный Павелски ушёл в раздевалку, но вернулся к началу второго периода с защитной маской у рта. В течение всего матча американский форвард испытывал дискомфорт, постоянно ощупывая маску.

Фото также можно посмотреть в «твиттере» Франка Серавалли.

«Мне наложили пару швов, нескольких зубов уже нет, но мы постараемся с этим разобраться и посмотрим, как я буду чувствовать себя завтра», — сказал после матча Павелски.