«Металлург» заключил новый контракт с Максимом Матушкиным

Магнитогорский «Металлург» продлил контракт с защитником Максимом Матушкиным, информирует официальный «твиттер» клуба. Новое соглашение рассчитано на два сезона.

В дебютном для себя сезоне в КХЛ Матушкин забросил 6 шайб и сделал 15 результативных передач в 62 матчах регулярного чемпионата, набрав 6 штрафных минут и заработав показатель полезности "+19". В 6 матчах плей-офф Максим набрал 1 (0+1) очко при полезности "-5".

В сезоне-2017/18 29-летний игрок выступал за финский хоккейный клуб «Эссят». В 60 матчах регулярного чемпионата защитник набрал 39 (13+26) очков при показателе полезности "+1" и 70 минутах штрафного времени. В плей-офф Матушкин в семи играх заработал 3 (1+2) очка и 16 минут штрафа.