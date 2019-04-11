Бёрнс — о травме Павелски: это его работа. Чтобы забивать, нужно быть там

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Брент Бёрнс после победы в первом матче серии плей-офф с «Вегас Голден Найтс» (5:2) прокомментировал гол капитана команды Джо Павелски. Счёт в матче был открыт необычным образом. После броска Бёрнса от синей линии шайба угодила капитану «Шаркс» точно в рот и срикошетила в ворота.

«Это наш капитан, который сегодня вёл команду за собой. Но это его работа, идёт плей-офф. Он очень хочет забивать, а для этого надо оказываться в таких зонах. И он в этом один из лучших в мире», — сказал Бёрнс.

«Он — воин. По-другому тут и не скажешь», — прокомментировал решение Павелски вернуться в игру главный тренер «Шаркс» Питер Дебур.

Американский форвард вернулся в игру на старте второго периода и продолжал матч в защитной маске.