Ржига: не понимаю Заху. Ему говорят приехать в сборную, а он приносит извинения

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал отказ форварда «Нью-Джерси Дэвилз» Павла Захи принять участие в подготовительном сборе к чемпионату мира 2019 года.

«Не понимаю. Он может продлить свой хоккейный сезон, ему говорят, что нужно приехать на тренировочный сбор, а он приносит извинения.

Травма у него? Я не хочу заниматься спекуляциями, но когда он проводил последние матчи сезона в НХЛ, то всё не выглядело настолько серьёзно", — приводит слова Ржиги iSport.cz.

Сообщается, что реальной причиной отказа Захи мог стать тот факт, что наставник чехов не стал обещать Павлу непременное участие в чемпионате мира. Ржига собирался проверить форварда «дьяволов» в подготовительном сборе и только после этого принять решение относительно него.