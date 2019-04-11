Метсола: в Цулыгине есть что-то от финских тренеров, он доверяет игрокам

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола рассказал о работе с главным тренером уфимской команды Николаем Цулыгиным.

«Талантливый ли тренер Цулыгин? Это очевидно, он в первый год работы вывел команду в финал конференции! Для этого нужен талант. В будущем он будет ещё лучшим тренером. Пожалуй, в нём есть что-то от финских тренеров, наверное, он что-то взял у Эркки Вестерлунда.

Мне нравится, что он доверяет игрокам, ведь мы профессионалы и знаем, что делать, как работать, тренироваться, питаться, спать. Так и должно быть с профессионалами, тренер не должен постоянно проверять, что едят игроки или что делают в свободное время. Я работал с русскими тренерами до этого, они не всегда доверяют игрокам. Не знаю, дело в доверии или чём-то ещё, но они всегда хотят знать, где ты, что ты делаешь. Это немного странно. Но в нашей команде такого нет, мне нравится, как работает и думает Николай.

Если команда хорошо играет, значит, тренер всё делает правильно, по-другому не бывает. Ему воздаётся по заслугам. Не мне об этом говорить, но мне Цулыгин нравится. Думаю, он отлично поработал с командой", — сказал Метсола в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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