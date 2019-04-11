Спортдиректор «Салавата» — о Кемппайнене: сделали результат и себе проблемы

Спортивный директор «Салавата Юлаева» Василий Чижов прокомментировал селекционную работу клуба в предстоящее межсезонье.

«Понятно, что команда успешно выступила. Все это прекрасно понимают. Когда приходит такой успех, в первое время есть некая эйфория. Все ребята вложились в этот успех. Конечно, есть желание всех оставить, но вы же понимаете, что кто-то лучше сыграл, а кто-то хуже. У кого-то одни условия по контракту, кто-то думает, что перерос нашу команду. Хотелось бы сохранить целостность команды. Не всё зависит от нас. Есть те, у кого аппетиты растут, еще какие-то желания. Это была действительно хорошая команда по подбору, по характеру. Сейчас будем работать по этому вопросу. Хотелось бы оставить эту команду. Остальные моменты это уже желания самих хоккеистов, которые могут с нашими не совпадать. Это команда показала на что она способна. Наша задача, чтобы сделать её ещё сильнее.

Кемппайнен? Его тройка сыграла роль первой скрипки. С помощью нашего клуба Кемппайнен показал лучшие результаты. Его цена выросла. Мы сделали результат и себе проблемы.

Кто покинет команду? Есть небольшой ряд игроков, кто покинет. Это коллегиальное решение. Мы сейчас не хотим оглашать список. Бурдасов? Мы знаем, что у него есть желание попробовать себя в другой лиги", — цитирует Чижова «Горобзор.ру».