Никитин — о финале: Омск не чужой для меня город, но хоккей убирает амбиции

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин поделился ожиданиями от финальной серии Кубка Гагарина с «Авангардом».

«Ждали ли, что в финале сыграем с „Авангардом“? Мы готовились планомерно. Как тут загадывать? Спорт — это дело тонкое. Просто работали и готовились. Конечно, Омск для меня не чужой город. Но хоккей убирает все амбиции и пожелания. Игра затягивает. Остались хорошие воспоминания, но всё было уже давно.

Конечно, мы уже разбирали соперника. Будем готовиться. Думаю, что они заслуженно вышли в финал. У них хорошая система и хорошая тренерская работа. Функционально готовы, движение хорошие, в составе есть опытные ребята. Думаю, что соперники будут достойны друг друга.

В регулярке играли с «Авангардом» словно матчи плей-офф? Ну в чемпионате мало таких команд, как «Авангард». Ребята ждали игр с таким соперником, потому что эти матчи тонизировали команду. Всегда интересно играть с классным соперником.

Почему не занимались Андронов и Попов? У нас игра была только недавно, поэтому сегодня дали отдохнуть игрокам, которые постарше. Со здоровьем у них всё в порядке. Сегодня даже не думали о варианте первого звена. Основной вратарь у нас есть, но загадывать преждевременно. Романов тренируется уже по полной, он готов", — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.