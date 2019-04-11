Метсола: хоккей – это весело, а не что-то серьёзное

Голкипер «Салавата Юлаева» Юха Метсола объяснил, почему зачастую он улыбается прямо во время матча.

«Я чувствовал себя хорошо и уверенно в этом плей-офф. С хоккейной точки зрения играть было сплошным удовольствием. Если наслаждаешься игрой, обычно играешь хорошо, а я наслаждался. Была великолепная атмосфера на каждом матче как дома, так и в гостях. Это подстёгивает играть хорошо.

Почему улыбаюсь после сейвов? Хоккей – это весело, надо веселиться. Это же хоккей, а не что-то очень серьёзное, надо получать удовольствие и веселиться, можно и посмеяться. Во время игры просто фокусируешься на ней, ни о чём больше не думаешь. Я всегда фокусируюсь только на следующем броске. Можно делать что угодно перед матчем или после него, а во время надо держать концентрацию», — сказал Метсола в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.