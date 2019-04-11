Макдона: у «Коламбуса» отличная команда, нужно отдать им должное

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился впечатлениями от проигранного матча с «Коламбус Блю Джекетс» (3:4, 0-1 в серии).



«Мы не лучшим образом распоряжались шайбой. Не так уж важно, против кого ты играешь. К тому же у них отличная команда. Конечно, мы чуть сбавили темп, а этого нельзя делать. Надо играть все 60 минут. Они пришли в себя после первого периода и работали. Надо отдать им должное», — приводит слова Макдоны официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



По итогам первого периода победитель регулярного сезона вёл со счётом 3:0. Отличились Алекс Киллорн (в меньшинстве), Энтони Чирелли и Янни Гурд. Ник Фолиньо одну шайбу отыграл, а в третьем игровом отрезке «жакеты» смогли выйти вперёд. Голы на счету Дэвида Савара, Джоша Андерсона (в меньшинстве) и Сета Джонса.

Кубок Стэнли начался с сенсации! «Коламбус» вытащил матч у «Тампы» со счёта 0:3 Бобровский был богом.