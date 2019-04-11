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В Новосибирске оформили разрешение на строительство новой ледовой арены

В Новосибирске оформили разрешение на строительство новой ледовой арены
Хоккей / Юниорский ЧМ по хоккею 2019

Минстрой Новосибирской области получил разрешение на возведение многофункциональной ледовой арены, которая будет принимать молодёжный чемпионат мира 2023 года, информирует официальный сайт администрации Новосибирска.

«Своевременно полученное разрешение позволит в ближайшее время развернуть работы на площадке строительства новой ледовой арены, обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года на высочайшем уровне», — указано в сообщении.

Как прокомментировали в министерстве строительства Новосибирской области, своевременно полученное разрешение позволит в ближайшее время развернуть работы на площадке строительства новой ледовой арены, обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию и проведение молодёжного чемпионата мира по хоккею 2023 года на высочайшем уровне.

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