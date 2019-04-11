Морис: вряд ли в серии «Виннипега» и «Сент-Луиса» будет открытый хоккей

Главный тренер клуба НХЛ «Виннипег Джетс» Пол Морис поделился впечатлениями от проигранной встречи с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 0-1 в серии). Второй матч состоится также в Канаде 13 апреля, начало – в 4:30 мск.



«Хороший матч плей-офф. Нельзя назвать его открытым. Вряд ли здесь вообще будут играть в открытый хоккей. Никто не побежит вперед сломя голову. Все матчи будут похожи на сегодняшний. Надо сделать так, чтобы у них было меньше моментов, и реализовывать свои», — приводит слова Мориса официальный сайт НХЛ.



Счёт на 14-й минуте открыл финский форвард хозяев Патрик Лайне. В начале третьего периода равновесие восстановил Дэвид Перрон. За 125 секунд до конца основного времени победу «блюзменам» принёс Тайлер Бозак.

«Сент-Луис» одержал волевую победу над «Виннипегом» и повёл в серии