Малкин: самый ценный игрок сезона — Кучеров, здесь нет вариантов

Нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высоко оценил игру нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.



«Самый ценный игрок сезона? Мне кажется, здесь нет вариантов. Никита Кучеров заслужил этот приз. Набрал невероятное количество очков. Кто его мог бы превзойти? Да, он — лучший ассистент лиги. Но ведь не на одних передачах нащелкал 128 очков, он ещё 41 гол забил. Решал в очень важных моментах, вёл команду за собой. Конечно, «Тампа» выиграла 62 матча. Тем не менее не вижу иных вариантов. Есть Коннор Макдэвид, но его «Эдмонтон» даже не попал в плей-офф. Это тоже очень влияет. Хотя многие, и я в том числе, любят игру Макдэвида. Уникальный хоккеист.



Кучеров провёл сумасшедший год. И тут без вариантов. Кажется, за него все проголосуют единогласно», — рассказал Малкин.

«Русский хоккейный король НХЛ». Америка восхищается рекордом Кучерова Ни у кого нет сомнений, кого признают самым ценным игроком сезона.