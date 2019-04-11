Фан-клуб минского «Динамо» выступил против назначения Захарова главным тренером

Фан-клуб минского Динамо «BYzone» отправил открытое коллективное письмо в клуб, высказав в нём свою позицию по поводу слухов о назначении Михаила Захарова новым главным тренером клуба.



«Уважаемое руководство ХК «Динамо-Минск»! В связи со всё чаще появляющимися слухами о возможности назначения главным тренером ХК «Динамо-Минск» Захарова М.М. считаем необходимым высказать свою позицию по данному вопросу. Мы не хотим оперировать слухами, но все знают много историй, которые выставляют Захарова М.М. в не лучшем свете как тренера, так и человека. Мы не будем обсуждать эти случаи, а лишь выскажем свою позицию. Наш фан-клуб категорически возражает против назначения Захарова М.М. главным тренером ХК «Динамо-Минск». Ответственно заявляем, что в случае появления данного человека в структуре клуба наше общественное объединение будет вынуждено приостановить свою деятельность вплоть до закрытия. Нам очень жаль, что приходится выступать с таким заявлением, но мы не можем по-другому. Мы преданы нашему клубу, нашим цветам, нашему городу, но с приходом Захарова М.М. в наш клуб ХК «Динамо-Минск» прекратит своё существование для всех истинных болельщиков команды», — указано в письме.

Сидоренко: хорошо знаю Захарова. Бог ему судья