Форвард «Чикаго» Крюгер сыграет за Швецию на чемпионате мира

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» Маркус Крюгер дал согласие сыграть за сборную Швеции на грядущем чемпионате мира, информирует издание Hockey Sverige. Напомним, «Чикаго» не сумел завоевать путёвку в плей-офф.
28-летний нападающий в прошедшем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 74 встречах, отметившись 12 (4+8) баллами при показателе полезности "-2" и 30 минутах штрафного времени. В среднем Крюгер проводил на площадке около 10 минут за игру.
Швеция на чемпионате мира сыграет в одной группе с Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Шведская сборная является действующим чемпионом мира. В финале мирового первенства 2018 года шведы победили Швейцарию (3:2 Б).
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