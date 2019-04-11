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Никита Гусев хочет покинуть СКА и сыграть за «Вегас» в плей-офф

Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
Никита Гусев хочет покинуть СКА и сыграть за «Вегас» в плей-офф
Хоккей / КХЛ

Нападающий хоккейного клуба СКА Никита Гусев хочет покинуть петербургскую команду и присоединится к «Вегас Голден Найтс» в розыгрыше Кубка Стэнли, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер. По имеющейся информации, агенты хоккеиста работают над досрочным расторжением контракта со СКА.

26-летний Гусев стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19, записав в актив 82 (17+65) балла при показателе полезности "+39" и 10 минутах штрафного времени. В среднем Гусев проводил на площадке около 16 минут за матч. В розыгрыше Кубка Гагарина Гусев отметился 19 (9+10) очками в 18 играх при показателе полезности "-1".

Ранее права на Гусева принадлежали клубу «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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