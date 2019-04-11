Юниорская сборная России обыграла Финляндию на Турнире пяти наций

Юниорская сборная России U17 оказалась сильнее команды Финляндии на Турнире пяти наций, встреча завершилась со счётом 3:2. Напомним, ранее россияне одолели команду Чехии.



Сборная привезла на турнир следующий состав:



вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Богдан Нефедов («Сибирские Снайперы»), Азат Шакиров («Нефтехимик»);



защитники: Кирилл Ващилин («Динамо» М), Артём Грушников, Даниил Кузьмин (оба — ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Кирилл Стеклов (все — «Витязь»), Александр Любчич («Ак Барс»), Артём Швайковский («Авто»);



нападающие: Данил Авершин («Спартак»), Тимур Ахунов («Локо»), Денис Баранов («Металлург» Мг), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев (оба — «Динамо» М), Тимур Закиров («Спутник»), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Игнат Коханин («Динамо» СПб), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Василий Пономарёв («Крылья Советов»), Павел Тютнев («Локомотив»), Тигран Ярулин («Трактор»).