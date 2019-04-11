Юниорская сборная России U17 оказалась сильнее команды Финляндии на Турнире пяти наций, встреча завершилась со счётом 3:2. Напомним, ранее россияне одолели команду Чехии.
Сборная привезла на турнир следующий состав:
вратари: Егор Гуськов («Локомотив»), Богдан Нефедов («Сибирские Снайперы»), Азат Шакиров («Нефтехимик»);
защитники: Кирилл Ващилин («Динамо» М), Артём Грушников, Даниил Кузьмин (оба — ЦСКА), Кирилл Кирсанов, Кирилл Стеклов (все — «Витязь»), Александр Любчич («Ак Барс»), Артём Швайковский («Авто»);
нападающие: Данил Авершин («Спартак»), Тимур Ахунов («Локо»), Денис Баранов («Металлург» Мг), Иван Дидковский, Дмитрий Злодеев (оба — «Динамо» М), Тимур Закиров («Спутник»), Дмитрий Зуган (ЦСКА), Игнат Коханин («Динамо» СПб), Дмитрий Овчинников («Сибирь»), Александр Пашин («Салават Юлаев»), Василий Пономарёв («Крылья Советов»), Павел Тютнев («Локомотив»), Тигран Ярулин («Трактор»).
Юниорская сборная России обыграла Финляндию на Турнире пяти наций