Тротц — о победе над «Питтсбургом»: это лишь первая игра, будет тяжёлая серия

Главный тренер клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц поделился впечатлениями от победы над «Питтсбург Пингвинз» (4:3 ОТ).



«Была отличная атмосфера. С самого начала наши болельщики показали себя. Во втором периоде они несколько притихли, и мне это не понравилось — мы должны давать знать сопернику, где находимся, весь матч! Нет, серьёзно, нам посчастливилось сегодня победить и отправить всех домой в отличном настроении. Но это всего лишь первая игра. Перед нами большой вызов. Впереди тяжёлая серия», — приводит слова Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Счёт на второй минуте открыл форвард хозяев Джордан Эберле. Вскоре Фил Кессел восстановил равновесие. Ещё до перерыва Брок Нельсон вновь вывел «островитян» вперёд. На 34-й минуте в большинстве при игре в формате «5 на 4» отличился Евгений Малкин. В третьем периоде команды обменялись голами, забили Ник Ледди и Джастин Шульц. Победу «Айлендерс» на пятой минуте овертайма принёс Джош Бейли.

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