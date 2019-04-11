Зинэтула Билялетдинов покинет пост главного тренера «Ак Барса»

Известный специалист Зинэтула Билялетдинов покинет пост главного тренера казанского «Ак Барса» по собственному желанию, сообщает «Спорт Бизнес Online». 64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России (2006, 2009, 2010, 2018) и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).



Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел уже в первом раунде, потерпев поражение от хоккейного клуба «Авангард» со счётом 0-4.



Кроме того, Билялетдинов дважды выигрывал чемпионат Суперлиги и работал в сборной России, выиграв с ней золотые медали чемпионата мира 2012 года и неудачно выступив на домашних Олимпийских играх — 2014.



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