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«Ак Барс» подтвердил отставку Зинэтулы Билялетдинова

«Ак Барс» подтвердил отставку Зинэтулы Билялетдинова
Хоккей / КХЛ

Казанский «Ак Барс» на своём официальном сайте подтвердил отставку главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. 64-летний специалист работал с «Ак Барсом» с 2014 года, а также в период с 2004 по 2011 год. За время работы в Казани Билялетдинов четырежды выигрывал чемпионат России (2006, 2009, 2010, 2018) и трижды брал Кубок Гагарина (2009, 2010, 2018).

Напомним, в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел уже в первом раунде, потерпев поражение от хоккейного клуба «Авангард» со счётом 0-4.

Кроме того, Билялетдинов дважды выигрывал чемпионат Суперлиги и работал в сборной России, выиграв с ней золотые медали чемпионата мира 2012 года и неудачно выступив на домашних Олимпийских играх — 2014.

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