Быков и Квартальнов — главные кандидаты на пост главного тренера «Ак Барса»

Сегодня, 11 апреля, свой пост покинул главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. Как стало известно «Чемпионату», в число главных кандидатов на роль нового наставника входят известные специалисты Вячеслав Быков и Дмитрий Квартальнов.
Напомним, «Ак Барс» в ранге действующего чемпиона вылетел из Кубка Гагарина уже в первом раунде, проиграв хоккейному клубу «Авангард» (0-4).
58-летний Быков уже некоторое время не занимается тренерской работой, ранее выиграв Кубок Гагарина с петербургским СКА и золото чемпионатов мира со сборной России.
53-летний Квартальнов сейчас работает в ярославском «Локомотиве». В нынешнем плей-офф он дошёл с Ярославлем до второго раунда, где проиграл СКА (1-4).
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