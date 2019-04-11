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В состав сборной России приглашены восемь игроков из НХЛ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В состав сборной России приглашены восемь игроков из НХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав сборной России для подготовки к чемпионату мира по хоккею 2019 года, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

В состав вошли восемь хоккеистов из Национальной хоккейной лиги — Александр Георгиев, Илья Любушкин, Егор Яковлев, Иван Проворов, Илья Ковальчук, Владислав Наместников, Артём Анисимов, Евгений Дадонов.

Состав сборной:

вратарь Александр Георгиев («Рейнджерс»);

защитники Артём Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков (все — СКА), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Илья Любушкин («Аризона»), Егор Яковлев («Нью-Джерси»), Иван Проворов («Филадельфия»);

нападающие Илья Ковальчук («Лос-Анджелес»), Владислав Наместников («Рейнджерс»), Артём Анисимов («Чикаго»), Евгений Дадонов («Флорида»), Александр Бурмистров, Владимир Ткачёв (оба — «Салават Юлаев»), Никита Гусев, Сергей Плотников, Наиль Якупов, Александр Барабанов (все — СКА).

Штаб сборной: глава штаба Роман Ротенберг; главный тренер Илья Воробьёв; старший тренер Алексей Жамнов; тренеры Анвар Гатиятулин, Алексей Кудашов; тренер вратарей Рашит Давыдов; тренеры по физподготовке Юрий Жданов, Денис Коротышев; тренер-методист Ларс Юханссон.

Состав сборной России по хоккею для подготовки к чемпионату мира — 2019
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