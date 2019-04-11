Женская сборная России победила Швейцарию в четвертьфинале ЧМ

Женская сборная России оказалась сильнее команды Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:0.



В воротах российской сборной с первых минут сыграла Надежда Морозова. В стартовой пятёрке вышла пара защитников Лиана Ганеева — Мария Баталова и тройка нападения Валерия Павлова — Александра Вафина — Ольга Сосина.



Стартовую двадцатиминутку обе команды начали активно. Однако вскоре российская сборная завладела игровым преимуществом, но открыть счёт до перерыва не сумела.



В середине второй двадцатиминутки Анна Шохина с передачи Алевтины Штаревой забросила первую шайбу в матче. Следом шансы отличиться были у Елены Дергачёвой и Ольги Сосиной, однако воспользоваться ими нашим нападающим не удалось.



На старте третьего игрового отрезка Елена Дергачёва мощным броском реализовала большинство и увеличила преимущество нашей команды до 2:0. А за полторы минуты до окончания встречи Алевтина Штарёва поразила пустые ворота швейцарок и установила окончательный счёт матча — 3:0 в пользу сборной России.