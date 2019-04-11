Маганов: просили Билялетдинова не торопиться с решением об отставке

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал отставку главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.



«Мы с громадным сожалением отнеслись к решению Зинэтулы Хайдяровича. Просьба об отставке на имя президента клуба поступила месяц назад, мы предложили тренеру не торопиться с решением, подождать, когда улягутся эмоции, и просили продолжить работу с клубом.



Сегодня мы с Зинэтулой Хайдяровичем встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На этой встрече Зинэтула Хайдярович подтвердил своё желание покинуть пост главного тренера «Ак Барса». Рустам Нургалиевич и клуб с большим уважением относятся к решению тренера, мы искренне благодарим Зинэтулу Хайдяровича за его огромный вклад в становление «Ак Барса» как сильнейшего клуба страны, завоёванные трофеи и титулы и долгие годы работы на благо хоккея Татарстана. Его имя золотыми буквами навсегда вписано в великую историю «Ак Барса»», — цитирует Маганова официальный сайт клуба.

Быков и Квартальнов — главные кандидаты на пост главного тренера «Ак Барса»