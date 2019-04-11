Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Маганов: просили Билялетдинова не торопиться с решением об отставке

Маганов: просили Билялетдинова не торопиться с решением об отставке
Хоккей / КХЛ

Президент «Ак Барса» Наиль Маганов прокомментировал отставку главного тренера Зинэтулы Билялетдинова.

«Мы с громадным сожалением отнеслись к решению Зинэтулы Хайдяровича. Просьба об отставке на имя президента клуба поступила месяц назад, мы предложили тренеру не торопиться с решением, подождать, когда улягутся эмоции, и просили продолжить работу с клубом.

Сегодня мы с Зинэтулой Хайдяровичем встретились с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. На этой встрече Зинэтула Хайдярович подтвердил своё желание покинуть пост главного тренера «Ак Барса». Рустам Нургалиевич и клуб с большим уважением относятся к решению тренера, мы искренне благодарим Зинэтулу Хайдяровича за его огромный вклад в становление «Ак Барса» как сильнейшего клуба страны, завоёванные трофеи и титулы и долгие годы работы на благо хоккея Татарстана. Его имя золотыми буквами навсегда вписано в великую историю «Ак Барса»», — цитирует Маганова официальный сайт клуба.

Быков и Квартальнов — главные кандидаты на пост главного тренера «Ак Барса»
Билялетдинов: «Ак Барс» — моя команда, но пришло время что-то изменить
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент