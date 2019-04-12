Умарк: Цулыгин сплотил «Салават», в прошлом году у нас с этим были проблемы

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк поделился мнением о работе главного тренера команды Николая Цулыгина.



«Цулыгин — молодой тренер, хороший парень. Он хотел сплотить нас, сделать командой, и у него хорошо получилось. Мне кажется, в прошлом году у нас была проблема с этим, но в этом году надо отдать ему должное, он смог это сделать. У нас с Николаем хорошие, уважительные отношения, как и с другими игроками. У нас с ним было много хороших разговоров.



Цулыгин нетипичный русский тренер, потому что доверяет игрокам? Да, мы, иностранцы, не привыкли к тому, чтобы, например, спать не дома. Мы это очень ценим, думаю, русские ребята тоже уважают его. У нас налажена взаимосвязь, это помогает команде, ведь когда игроки счастливы, все хотят биться друг за друга.



Мы в раздевалке точно не называем его переводчиком, Николай проделал отличную работу и может собой гордиться. Как отношусь к слухам о том, что игроки «Салавата» перед плей-офф без тренеров договорились, как надо играть? Люди много чего говорят. Игроки действительно сплотились, но Николай был хорош на протяжении всего плей-офф и сыграл большую роль в нашем успехе», — сказал Умарк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

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